عبد العزيز: لن نسمح بعودة حكم العائلة والدكتاتورية مهما عقد من تحالفات واتفاقيات

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن خليفة حفتر وأولاده يتقاسمون مع المتواجدين بالمشهد إدارة الدولة بحجة الأمر الواقع وأنه مدعوم من المخابرات المصرية بحسب زعمه.

عبد العزيز أكد خلال استضفاته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد لن يتم السماح لعودة ما وصفه بـ”حكم العائلة والدكتاتورية” مهما عقد من تحالفات واتفاقيات وحكومات.

وبشأن ما يعيشه أهل الجنوب من معاناة علق: “البعض دعم وصول الهبود للجنوب وما يفعله في النساء ونتوقع أكثر من هذا من الظلم الذي وقع عليهم في أوباري، وإن كان هناك شرفاء في البلاد والجنوب يجب أن يرفع الظلم عنهم. أين مؤسسات نصرة المرأة ووزيرة المرأة ومن هن في فندق المهاري؟ تحركوا للجنوب”.

وفيما يلي النص الكامل:

كثير من الذين ولجوا خضم السياسية في ليبيا والشأن العام اتخذوا هواهم إلههم؛ لأنك لم تعد تعرفهم ولا يوجد مسطرة بحيث تحاكمهم عليها، لا أكفر الناس لكن هواهم كل عام يتغير ويكون لهم رأي وفكرة تناقض الأخرى، ويظنون أن المواطن مغفل ويصدقهم، بعض السياسيين ومتصدري المشهد يظنون أنه بتسليف الكلمات سيخدعون الجميع. تستطيعون أن تخدعوا بعض الناس لبعض الوقت لكن لا تستطيعون أن تخدعوا كل الناس لكل الوقت.

تعليقًا على حديث السيد محمد صوان هو يعيش ولم يعطونا قاعدة نتحاكم عليها، يومًا حزب ذو مرجعية إسلامية واليوم تنكر لها وقال لا يوجد شيء اسمه حزب ذو مرجعية إسلامية. حفتر مجرم حرب وقاتل ويجب أن يحاكم، وإلا هو قائد جيش وشريك سياسي وتعقد معه الصفقات! لم نعد نفهمهم هل هم مع الحرب أم ضدها؟ هل قتلى الصحوات هؤلاء بائعو الحشيش شهداء أم قتلى بغاة؟ هل الدبيبة لأنه لا يريد أن يسلم بطل أم لا يفهم بالسياسة؟

كل مرة تخرجون تلوون أعناق الكلمات وتتلونون بموقف، يا محمد صوان وأنا من الشاهدين وأملك الكثير من الحقائق ربما لم يحن الوقت لتقال، أنت اليوم تخرج لتتكلم كرئيس حزب! لما تتكلم عن التداول السلمي على السلطة هل التداول المفروض الآن يستمع له الدبيبة؟ السراج خمس سنوات ولم تخرج بفيديو واحد تتحدث عن التداول السلمي على السلطة ولا مستشاروك وجماعتك، بالعكس كنتم تباركون اتفاقيات باليرمو وباريس وغيرها.

حفتر مجرم حرب هو وأولاده وشريك سياسي يتقاسم معنا إدارة الدولة بحجة الأمر الواقع وأنه مدعوم من المخابرات المصرية، أو بعد فترة خرجوا على التلفزيون وقالوا إنه مجرم حرب ولا يمكن أن يكون له دور سياسي. هل يستهزئون بالثوار والمثقفين والنخبة السياسية؟ لا يوجد شيء اسمه مبادئ ودموع أمهات، وكل شيء قابل للمتاجرة.

نشاهد كثيرًا أتباع معمر القذافي يتكلمون عن الفساد الذي شهدته ثورة فبراير ودائمًا نقول إن فبراير لا تتحمل تبعات هذا الفساد والفساد، وبدليل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يستشرِ إلا بعد الانقلابات على المؤتمر الوطني سواء الكرامة وحكومة الثني.

صدام ولد حفتر أتى لقبيلة الفوارس ويؤكد أن كل ما حدث تجاه “نادين الفارسي” أنه بسببه وإلا ما هو الداعي لزيارة القبيلة في هذه الأيام؟ ما يحدث مع نادين الفارسي سيحدث في طرابلس ولا تقولوا لا، هؤلاء وراءهم مخابرات.

اليوم يطاردون النساء بعد أن تمكن حفتر وأولاده وأصبح عندهم الكتائب، لكن لن نسمح بعودة حكم العائلة والدكتاتورية مهما عقدتم معهم التحالفات والاتفاقيات والحكومات، وهذا عار لن يمحوه الزمن.

بيان أهالي مدينة أوباري يعلنون بدء إجراء قفل الموانئ النفطية في الجنوب، الجنوب أنا دائمًا متضامن معه وأنه منسي، لكن لم يعجبني البيان الذي صدر وحقكم على نوابكم الذي من سنين لم يدخلوا الجنوب، ولكن لا يوجد حكومة يا أهلنا في الجنوب لم يكن فيها نائب من الجنوب، الأخوة الطالعين اليوم كنا نتمنى أن تخرجوا وتقولوا ندعو نوابنا للاجتماع في سبها، ومن لا يأتي سنرفع قضية وندعو لاعتصام حتى إسقاط البرلمان ومجلس الدولة وإسقاط العضوية عن أعضاء الجنوب.

موسى الكوني ما الذي قدمه للجنوب؟ دائمًا يأخذ كرسي الجنوب، ماذا فعل؟ والوزراء الجالسون ماذا فعلوا؟ الليبيون لن ينسوا، والجضران لليوم الليبيون يدعون عليه. لكل من دعم وصول الهبود للجنوب ما يفعله في النساء ونتوقع أكثر من هذا من الظلم الذي وقع عليهم في أوباري، إن كان هناك شرفاء في البلاد والجنوب يجب أن يرفع الظلم عنهم. أين مؤسسات نصرة المرأة ووزيرة المرأة ومن هن في فندق المهاري؟ امشوا للجنوب. تحية لأهل غزة والصامدين فيها، تحية إجلال وإكبار.

The post عبد العزيز: لن نسمح بعودة حكم العائلة والدكتاتورية مهما عقد من تحالفات واتفاقيات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية