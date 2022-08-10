البعجة: الدبيبة يحاول خلط الأوراق والقيام بتحالفات وقتية للبقاء في السلطة

قال رئيس المكتب السياسي لحزب ”تيار ليبيا للجميع“ فتحي البعجة إن ”المنفي كان في قائمة الدبيبة باعتباره رئيسا للدولة بشكل مؤقت ووضع لأسباب تتعلق بتكتيك جهوي، وكان مصطفا مع الإسلام السياسي لذلك لا أستغرب أنه اصطف مع الدبيبة“.

وأوضح البعجة في تصريحات صحفي لـ “إرم نيوز” أن ”الدبيبة يحاول خلط الأوراق والقيام بتحالفات وقتية للبقاء في السلطة“

وفي السياق ذاته ، اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش أن ”المجلس الرئاسي ليس له موقف سياسي موحد يجمع رؤوسه الثلاثة إلا المصالح الذاتية المباشرة التي يحصل عليها كل عضو فيه، وهذا ما يحصلون عليه وبسخاء من الدبيبة“ على حد تعبيره.

وبين المرعاش في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”محمد المنفي، كشف أنه يدافع عن المجموعة الليبية المقاتلة والتي تحاول أن تظهر وجهها الناعم دون تغير حقيقي في جوهرها الدموي“ على حد قوله