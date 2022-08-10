مشائخ المنطقة الغربية: معسكر المرتزقة السوريين عطل التجارة بمرفأ سيدي بلال ومهلة 20 يوما لنقلهم

منح عمداء ومشايخ أعيان المنطقة الغربية، آمر ما يسمى “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، مهلة أقصاها 20 يوما لنقل معسكر المرتزقة السوريين من منطقة مرفأ سيدي بلال إلى أي مكان آخر خارج المنطقة وبعيدا عن الكتلة السكانية والمرافق الحيوية المهمة في المدينة.

وذكر عمداء ومشايخ أعيان المنطقة الغربية، في خطابهم الذي وجهوه إلى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، “أن تجارة الاسماك ومهنة الصيد تغذي كافة المنطقة الممتدة على طول الساحل الليبي ويعتبر مرفأ سيدي بلال من أهم الموانئ الاستراتيجية للصيادين في المنطقة الغربية”.

وتابع البيان “في الآونة الاخيرة تم استغلال مرفأ سيدي بلال ليكون معسكرا لقوات من المرتزقة السوريين ومكانا لإقامتهم وتحويل هذا المكان من تجاري الي ثكنة عسكرية تجز بعدد كبير من المرتزقة السوريين الامر الذي تسبب في تعطيل نشاط الصيادين ووقف أعمالهم” متابعا “أن المنطقة تعتبر منطقة سكنية ومكتظة بالسكان ناهيك عن قربها بأهم مرافق حيوية أخرى بقربه من أكاديمية الدراسات البحرية ومحطة كهرباء غرب طرابلس البخارية والتي تعتبر أماكن استراتيجية”.

واختتم عمداء ومشايخ أعيان المنطقة الغربية بيانهم بمهلة 20 يوما إلى آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، قائلين: “إننا نطالبكم بنقل هذا المعسكر الي مكان اخر خارج المدن السكنية والمناطق الحيوية بالمدينة في وقت اقصاه عشرون يوما وتسليم المرفأ الي نقابة الصيادين بالمنطقة”.