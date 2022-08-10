الوافي: تأزم الوضع الراهن نتيجة تحديات شخصية وعناد بين الدبيبة وباشاغا

قال ” الشريف الوافي ” المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن تأزم الوضع في الوقت الراهن يأتي نتيجة تحديات شخصية، وعناد بين الدبيبة وباشاغا، إذ يتم التعامل مع الوضع باعتباره ملكية شخصية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوافي لـ”سبوتنيك”، أضاف فيها ، أن التوجه حاليا نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها تنفيذ الانتخابات في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى الأمور الضرورية لتسيير الأوضاع هو الخيار الأفضل.

كما يرى أن تولي أي من الأسماء الموجودة على الساحة السياسية رئاسة الحكومة الجديدة يزيد الوضع تعقيدا بدرجة أكبر