بمناسبة ذكرى التأسيس.. باشاآغا: ندعم جميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي

ليبيا – هنأ رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا جميع منتسبي الجيش بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي.

باشاآغا قدم وفقًا لمكتب إعلام الحكومة أحر التهاني للضباط وضباط الصف والجنود المخلصين للوطن والمدافعين عن استقلاله وسيادته.

وأكد باشاآغا دعمه لجميع المساعي الهادفة لتوحيد الجيش الليبي والاستفادة من الخبرات الدولية؛ بما يحقق تطويره وتأهيل منتسبيه ويضمن مبدأ السيادة الوطنية.

