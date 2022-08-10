دومة: سنرى ما توصل له رئيس مجلس النواب من تفاهمات مع الجانب التركي وبالأخص خروج القوات التركية من الأراضي الليبية

أوضح عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الى دولة تركيا كانت بناء على دعوة شخصية وهي لا تمثل رغبة او إرادة مجلس النواب وخاصة التيار السياسي المعادي لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

دومة، وفي تصريحات خاصة بـ “ليبيا الحدث” أضاف: “مع هذا سنرى ما توصل له السيد عقيلة صالح من تفاهمات مع الجانب التركي وبالأخص خروج القوات التركية من الأراضي الليبية وعدم تدخلها في الشأن الداخلي الليبي واحترام السيادة الليبية”.

وتابع: “هذه ثوابت التيار الوطني وان كانت صعبة فهي ليست مستحيلة وليبيا لن تكون عاجزة وضعيفة الى الابد ستكون دولة مستقلة فإن تخاذل الكثير الان بين طامع وخانع فإن الأجيال القادمة لن ترضى بهذا الاحتلال والتاريخ خير شاهد”.