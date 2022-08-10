اليونيسف: إعداد برنامج للمانحين لدعم تغذية النساء والأطفال في ليبيا

أعلن مكتب منظمة اليونيسف في ليبيا، برنامجًا مسحيًا لتقييم التغذية للأطفال والنساء في ليبيا، مما يمكِّن صانعي السياسات والقرارات، والمانحين، والشركاء من دعم وتعزيز برنامج التغذية في ليبيا، للمساهمة في الوقاية من حالات الاعتلال والوفيات المرتبطة بالتغذية.

ومن أجل ذلك أقامت المنظمة برنامج تدريب لـ25 موظفًا بوزارة الصحة، ومكتب الإحصاء والتعداد، ومعهد الرعاية الصحية الأولية، على تقييم التغذية للأطفال والنساء.

ودعمت اليونيسف مشاركة المدربين الرئيسيين في ليبيا من خلال شراء جميع الأدوات والأدوات الأنثروبومترية اللازمة لجمع البيانات، على أن يأخذ الموظفون الليبيون زمام المبادرة في إجراء تقييم التغذية الرسمي على مستوى البلاد بناء على أخذ العينات.