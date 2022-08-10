دومة: زيارة عقيلة صالح لتركيا كانت بدعوة شخصية ولا تمثل رغبة البرلمان

أكد عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أن زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح لتركيا كانت بدعوة شخصية ولا تمثل رغبة البرلمان.

وقال دومة في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “زيارة عقيلة صالح الى دولة تركيا كانت بناء على دعوة شخصية وهي لا تمثل رغبة أو إرادة مجلس النواب وخاصة التيار السياسي المعادي لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا”.

وأضاف “مع هذا سنرى ما توصل له عقيلة صالح من تفاهمات مع الجانب التركي وبالأخص خروج القوات التركية من الأراضي الليبية وعدم تدخلها في الشأن الداخلي الليبي واحترام السيادة الليبية”.

وتابع “هذه ثوابت التيار الوطني وإن كانت صعبة فهي ليست مستحيلة وليبيا لن تكون عاجزة وضعيفة إلى الأبد، ستكون دولة مستقلة فإن تخاذل الكثير الآن بين طامع وخانع فإن الأجيال القادمة لن ترضى بهذا الاحتلال”.