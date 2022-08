ليبيا – قال المحلل السياسي فيصل الشريف إن الحراكات التي تحدث في ليبيا هي تعبير واضح عن أن الجميع أصبح يستشعر الخطر القادم في اتجاه محاولات التصعيد العسكري، مشيرًا إلى أن هذه الحروب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التشظي والانقسام أكثر وتوتير المنطقة الغربية.

الشريف اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن صوت العقل يقول إن الجميع عليه الاحتكام لصناديق الاقتراع، ومن أراد أن يستخدم أي قوة لتكون إيجابية تجاه الدفع لإنجاز أساس حقيقي تقام عليه عملية انتخابية.

وأضاف: “لا شك أنه وبعد العدوان على طرابلس أعتقد أن العالم وصل لقناعة أنه لا يمكن أن يكون في ليبيا حل عسكري منطقي تستطيع أن تحسم الصراع، وهناك من يريد أن يخلط الأوراق، لا شك في ذلك خاصة في الغرب الليبي تحديدًا، وما نفعله اليوم من تأجيج كتائب على الأخرى والقفز على السلطة كله يخلق التوترات، هناك انقسام إقليمي ودولي حول ليبيا صحيح، وهناك مجموعات تؤيد أطرافًا أخرى، لكن لا أعتقد أن هناك رغبة حقيقة في الدفع نحو صراع مسلح”.

وزعم أن ما هو موجود عبارة عن “عصابات” في الرجمة تحمي المشير خليفة حفتر ومشروعه وليس أكثر من هذا، زاعمًا أن هناك تقارير تثبت تهريب حفتر لبواخر نفط من الحريقة وميناء بنغازي، بالإضافة للاستيلاء على 500 مليون من عائدات الضرائب، وهو ملف أمام النائب العام بحسب زعمه.

الشريف: الحروب لن تؤدي إلا للمزيد من التشظي والانقسام وتوتير المنطقة الغربية

