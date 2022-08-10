شمام: نتطلع إلى جيش تخلقه الدولة المدنية وليس إلى بقايا كتائب القذافي

وصف محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، الاستعراضات العسكرية التي يتم تنظيمها خلال اليومين الماضيين بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي؛ بـ “بقايا كتائب القذافي”.

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “9 أغسطس ذكرى تأسيس الجيش الوطني الليبي”، مردفًا “وأشدد على الوطني الليبي”.

وزعم أن “ما نراهم هاليومين في الاستعراضات العسكرية هم بقايا كتائب القذافي الأمنية، وإفرازت فبراير السيئة”.

وختم موضحًا أن “الجيش الذي نتطلع إليه تخلقه الدولة المدنية ولا يخلقها”.