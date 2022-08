الطبيب: معدل رحلات مصر للطيران بين معيتيقة والقاهرة سيكون ثلاث رحلات في الأسبوع

ليبيا – قال مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب إن معدل رحلات مصر للطيران بين معيتيقة والقاهرة سيكون ثلاث رحلات في الأسبوع مبدئيًا.

الطبيب وفي تصريحات لمنصة “فواصل” الثلاثاء، رجح أن تسير شركات طيران مصرية تابعة للشركة القابضة رحلات من مدن مصرية أخرى لمطار معيتيقة. وأشار الطبيب إلى أن مطار معيتيقة استقبل اليوم أول رحلة لشركة طيران مصر منذ 8 سنوات.

