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أبوهمود: قدرة بنغازي على المقاومة والصمود جعل منها نموذجاً متميزاً عن بقية المدن

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفاعل الشيباني أبوهمود سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، مع استقبال مدينة بنغازي للمعرض العائم للكتاب «سفينة لوجوس هوب»، مؤكدا أن قدرة بنغازي على المقاومة والصمود جعل منها نموذجاً متميزاً عن بقية المدن.

وقال أبو همود في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الظاهرة البنغازية تستحق التبجيل وتستحق الدراسة، قدرة هذه المدينة على تحدي ذاتها قبل تحدي خصومها، قدرتها على المقاومة والصمود وتصحيح الأوضاع، جعل منها نموذجا متميزا عن بقية المدن الليبية”.

وأضاف “الحالة البنغازية، تبدو أحيانا نرجسية وعاطفية، وتبدو أحيانا عصية عن الفهم والتنبؤ، ولكنها حطمت عروشا مهابة وأفشلت مشاريعا دولية وسفهت أحلاما مزمنة. حُق للبناغزة الافتخار بمدينتهم، فهي استثناء، يسكنها استثنائيون”.

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أبو همود بنغازي ليبيا معرض الكتاب العائم

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صحيفة الساعة 24

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