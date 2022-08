ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي الإثنين سفير جمهورية مالطا تشارلز صليبا.

محاور اللقاء تركزت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات حول جملة من النقاط كان أهمها عودة تسيير حركة الطيران والنقل الجوي بين البلدين، وخاصةً مع دخول شركة جديدة تحت مسمى (ميديا سكاي) والتي يؤمل منها تدشين افتتاح خط مصراتة – مالطا.

كما ناقش اللقاء جملة من المعوقات والمتمثلة في كيفية تذليل آلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط “ميدافيا”، حيث تم التواصل معها وأبدت الرغبة في استئناف تسيير الرحلات بين البلدين.

وتطرق الوزير والسفير المالطي إلى مناقشة موضوع تدشين الخط البحري مصراتة – تركيا فور الانتهاء من تجهيز صالة الركاب واستعراض مراحل العمل الجاري حاليًا بميناء الشعاب وتدشين أول خط بحري بين طرابلس وتركيا.

واتفق الجانبين على تكثيف التواصل بقصد تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها تأخير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

The post الشهوبي يبحث مع السفير المالطي عودة تسيير حركة الطيران والنقل الجوي بين البلدين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية