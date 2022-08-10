بن شرادة: لا يمكن أن تكون هناك حكومة ثالثة ولن تنال رضى المواطنين وهو مجرد تشويش

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أنه لا يمكن أن تكون هناك حكومة ثالثة، ولن تنال رضى المواطنين وهو مجرد تشويش.

بن شرادة قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية، لن نتفق على حكومة ثالثة، سيكون هناك طرف غير راضٍ، وإن ظهرت ستبقى في مدينة ما، وحتى لو دخلت طرابلس فلن تسيطر على باقي المناطق”.

وأشار إلى أن الاتفاق على اختيار الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هو اتفاق يحدث لأول مرة بين الليبيين منذ انقسام 2014، ولكنها منعت من دخول طرابلس من قلةٍ تسيطر على العاصمة.

ولفت إلى أن المشكلة ليست في الحكومة، بل تكمن في الاختلاف وكيف يتم الاتفاق عليها، حيث الأطراف المتصارعة لا توجد ثقة فيما بينها وكل طرف يرغب في أن يكون على رأسها ويقصي الآخر.