بويصير: سأعدّ سلسلة فيديوهات عن حكم القذافي وستجد طريقها إلى قلوب الليبيين

أعلن محمد بويصير المحلل السياسي الليبي المقيم في أمريكا، أنه سيقوم بإعداد سلسلة فيديوهات عن فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذاقي، متوقعًا أن تجد تلك السلسة طريقها إلى قلوب الليبيين.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد إجازة صيف قصيرة على ساحل المتوسط؛ سأبدأ في تخصيص وقت وبالتعاون مع فريق منتقى من الباحثين والباحثات الليبيات، في الإعداد لسلسلة فيديوهات من 13 إلى 15 حلقة لقراءة موضوعية وموثقه وسلسه عن «حكم معمر القذافي»”.

وتابع؛ “أود لهذه السلسلة؛ أن توثق لما حدث خلال ما يقارب من نصف قرن بمراحله المختلفة بداية بمقدماته في نهاية الستينات وتأثيره على الليبيين وما تركه وراءه بعد سقوط النظام”.

وأردف؛ “مع الحرص على أن تطرح الحقائق كما هي دون تلوين، لأني أريدها أن تجد طريقها لعقول وقلوب الليبيين وأن يذكرني بها أبناء وبنات أجيالنا القادمة”.

وأوضح أن “هذا لن يتحقق إلا إذا كانت صادقة صريحة لكن بعيدة عن المبالغات والتحامل”، مضيفًا؛ “سأدعو كل من يود مساعدتي في هذا العمل أن يشرفني بذلك حتى يأتي ثريا صحيحا ومتماسكا”.