ليبيا تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، إضافة إلى 150 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جراء الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز في تحديثه اليومي أن ذلك جاء بعد فحص 300 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 203 عينات، وإيجابية 97 عينة بنسبة 32.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 505 آلاف و956 حالة، بينها 1210 حالات نشطة، و498 ألفا و312 شفاء، و6434 وفاة.