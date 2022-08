الرقابة على الأغذية: باشرنا بأخذ عينات من المخابز للتأكد من خلو الخبز من مادة برومات البوتاسيوم

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إنه بناء على طلب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الموجه للنائب العام بشأن تشكيل لجنة، باشرت اللجنة جولتها على المخابز، وأخذ عينات للتأكد من خلو الخبز من مادة برومات البوتاسيوم.

الزيات أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن العينات تم إرسالها إلى المختبرات داخل مركز الرقابة، وجامعة طرابلس، وجامعة بنغازي، ومراكز البحوث العلمية؛ ليتم فحصها والتأكد من سلامتها.

وأكد على أنه فور استكمال إجراءات التحاليل المخبرية على العينات المسحوبة ستعلن النتائج النهائية للعينات، منوهًا إلى أن مركز الرقابة يقوم بجولات دورية مستمرة بشكل أسبوعي على المخابز.

