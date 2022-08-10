مؤشر الرفاهية: طرابلس بالمرتبة 9 ضمن 10 أسوأ أماكن للعيش بالعالم

احتلت العاصمة طرابلس، المرتبة التاسعة ضمن تصنيف مؤشر الرفاهية العالمي لأسوأ 10 أماكن للعيش في العالم في عام 2022.

وشمل التصنيف، مدن هراري في زمبابوي ودكا في بنغلاديش، وبورت مورسبي، وبابوا نيو في غينيا، وقد بحث المؤشر 172 مدينة حول العالم من خلال درجة الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، والترفيه.

وذكر تقرير صادر عن المؤشر، أنه في عامي 2007 و2010 تم اختيار طرابلس عاصمة للثقافة والحضارة الإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا كانت الأولى عربيًا في معدلات التنمية البشرية وفق مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 2005 حتى 2011 قبل أن يتهاوى المؤشر بعد 2011.

وأكد أن تقرير صادر عن منظمة اليونسكو عام 2010، وضع ليبيا في الترتيب 37 عالميًا والأول عربيًا من حيث نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي.