هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هوية جثتين مجهولتين

أعلت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هوية جثتين مجهولتين، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي «DNA».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، بحضور رئيس الهيئة كمال السيوي، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

– استخراج جثة مجهولة الهوية في ترهونة

وأشار البيان إلى مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

وأوضحت الهيئة أن عدد الحالات المتعرف عليها بلغ 154 حالة، وسيحال تقرير مطابقة الجثتين إلى مكتب النائب العام.