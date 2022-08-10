الحويج: على الحرس البلدي والجمارك متابعة تنفيذ قرار منع مادة ” برومات البوتاسيوم”

عقد محمد الحويج، وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، اجتماعاً ضم عدداً من أصحاب المطاحن بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بالوزارة ونقيب الخبازين، ومركز الجودة للمواصفات القياسية.

وأوضح بيان وزارة الاقتصاد، على فيسبوك، أن الاجتماع جاء “لمتابعة تنفيذ قرار رقم 258 لسنة 2021 , بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها أو التعامل بها”.

وأشار الاجتماع إلى “ضرورة إعادة أخذ عينات من الدقيق لإجراء التحاليل والتأكد من خلوها من برومات البوتاسيوم لضمان سلامة سير العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز بعد تداول صفحات التواصل الاجتماعي حيال استخدام بعض المطاحن لهذه المادة , و التي نفى صحتها الحضور باعتبار أن المصدر الذي أكد على استخدامهم لها مصدراً غير معتمد من الدولة”.

وأكد الحويج “على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي والجمارك، لمتابعة تنفيذ قرار حظر مادة برومات البوتاسيوم واتخاذ الإجراءات اللازمة”.