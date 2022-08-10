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العصملي برا.. أوحيدة: زيارة المستشار صالح لتركيا لا تمثل إرادة مجلس النواب

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس  

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أن زيارة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، إلى تركيا كانت بناء عل دعوة شخصية؛ لافتا أنها لا تمثل رغبة أو إرادة المجلس بالأخص التيار السياسي المعادي لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

وأشار دومة في بيان له عبر صفحته الرسمية، أنهم سيتابعون ما توصل له، المستشار صالح، من تفاهمات مع الجانب التركي وبالأخص خروج القوات التركية من الأراضي الليبية وعدم تدخلها في الشأن الداخلي الليبي واحترام السيادة الليبية.

ولفت دومة إلى أن ذلك من ثوابت التيار الوطني وإن كانت صعبة فهي ليست مستحيلة.

وأضاف: “ليبيا لن تكون عاجزة وضعيفة إلى الأبد ستكون دولة مستقلة فإن تخاذل الكثير الآن بين طامع وخانع فإن الأجيال القادمة لن ترضى بهذا الاحتلال والتاريخ خير شاهد.. العصملي برا”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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