الصور يرجح وجود مخاطر أكبر من برومات البوتاسيوم مثل المحسنات والإضافات الكيميائية بالمخابز

ليبيا – أصدر النائب العام الصديق الصور قرارا بتشكيل لجنة بالتحقيق في تقارير برومات البوتاسيوم.

الصور وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال إنه تم تشكيل فرق من الحرس البلدي ومركز الرقابة والإصحاح البيئي والمراكز العلمية للقيام بزيارات للمخابز ومصانع الدقيق وأخذ العينات.

وأضاف:” صدمنا أن الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية غير متوفرة في العديد من المخابز”.

وأكد إغلاق عدد من المخابز واستدعاء أصحابها لمخالفتهم اشتراطات صناعة الخبز.

وأشار إلى أن التحقيقات ستشمل وحدات التحاليل التابعة لمركز الرقابة بعد ورود تقارير أن بعض أجهزتها غير مطابقة للمواصفات.

وتابع الصور حديثه:” خاطبنا الجمارك لمعرفة ما إذا كانت مادة برومات البوتاسيوم قد جرى إدخالها عبر المنافذ”.

وواصل حديثه:” سنقوم بتحليل كل العينات وسنرسلها إلى الخارج إذا اضطررنا إلى ذلك من أجل كشف كل المخالفات المضرة بصحة المواطن”.

ورجح أن تكون هناك مخاطر أكبر من برومات البوتاسيوم مثل المحسنات والإضافات الكيميائية وقد تم الكشف حتى الآن عن عدد من تلك المخالفات بالمخابز.

