وزير الدفاع يحث على العمل بنتائج لجنة 5+5 وتوحيد المؤسسة العسكرية

أكد وزير الدفاع احميد حومة، أنه سيعمل على تقوية ركائز القوات المسلحة في مختلف ربوع البلاد، بما يكفل تحقيق السيادة الوطنية وحماية الوطن.

وأشار حومة خلال تهنئته للقوات المسلحة، إلى أن الجيش مؤسسة قوية، داعيا جميع الضباط وضباط الصف والجنود للعمل وفق العقيدة الوطنية للمؤسسة العسكرية.

كما حث حومة، منتسبي القوات المسلحة على الإسراع في العمل بنتائج لجنة خمسة زائد خمسة المشتركة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، لتقويض فرص المتربصين بالقوات المسلحة الراغبين في تفتيتها وتعطيل مسيرتها الوطنية