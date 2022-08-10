سفير تركيا بليبيا: قنصليتنا في بنغازي ستستأنف عملها قريبا

أكد السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي، ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.

وأوضح يلماز، في تصريح نقلته وكالة الأناضول،على هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، أن هناك فرصًا مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كافة المجالات، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية.

وتابع قائلا: “تتواصل جهودنا لتحسين علاقاتنا مع ليبيا في جميع الجوانب. رغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت. لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات”.

ولفت إلى إمكانية تطوير أنقرة علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا.

وشدد على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس/ آب الجاري، ولقائه نظيره التركي مصطفى شنطوب، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار يلماز إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة لتحسين العلاقات بين برلماني البلدين، مبينا أنه يتم التخطيط حاليا لتنظيم زيارة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية برئاسة النائب أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي الليبية.

وأضاف أنه التقى عقيلة صالح في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبحث معه سبل استكمال المشاريع التركية غير المكتملة في الجزء الشرقي لليبيا.