مساعٍ لتفعيل جهود إزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية

ليبيا – عقد مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية اللواء السنوسي صالح السنوسي اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى مشاركة مدير عام الشركة عبد الحميد المنفوخ ومديري الإدارات بالمناطق في الاجتماع، وفيه تم استعراض جهود إزالة البناء العشوائي تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وأضاف البيان: إن المجتمعين تدارسوا سبل تنفيذ العديد من الحملات الميدانية للحد من التوصيلات غير الشرعية وتحصيل الإيراد العام وتفعيل اللجان المنظمة للعمل المشترك بين الشركة والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عبر التنسيق المستمر بين الجانبين.

