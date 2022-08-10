السفير التركي: سنعيد فتح قنصليتنا في بنغازي حين تسمح الظروف

قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، إن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي، ستعود لتقديم خدماتها إن أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة.

وأضاف يلماز في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن ثمة فرص مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كل المجالات، والجانبان يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية، وفق قوله.

وتابع: ” تتواصل جهودنا لتحسين علاقاتنا مع ليبيا في جميع الجوانب، ورغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت، لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات” بحسب زعمه.

وواصل يلماز: “بإمكان أنقرة تطوير علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا”، على حد قوله.

وأشار إلى أن “الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس الجاري، ولقاءه نظيره التركي مصطفى شنطوب، والرئيس رجب أردوغان، خطوة مهمة”، على حد قوله.

واستكمل يلماز: “اتخذت خطوات مهمة لتحسين العلاقات بين برلماني البلدين، ونخطط لتنظيم زيارة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية برئاسة النائب أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي”، على حد قوله.

ولفت السفير إلى لقائه “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في يناير الماضي”، مردفا: “بحثت معه سبل استكمال المشاريع التركية غير المكتملة في الجزء الشرقي لليبيا”، على حد قوله.

وأعرب يلماز، عن أمله في أن “تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطور في العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وليبيا”، منوها إلى أن “صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليارات دولار”، على حد قوله.