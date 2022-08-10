الحويج يوجه الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات

أبلغ وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، مصلحة الجمارك بالموافقة على الإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات.

وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة24»، أنه “استنادا إلى قرار وزير الاقتصاد بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها، وإلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد ومراعاة للأسر ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتابع البيان، أن وزارة الاقتصاد تفيد ” بالموافقة على الإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها عن عشر سنوات المقررة بأحكام المادة (3) من القرار رقم (359) لسنة 2021 وذلك إلى حين إشعار أخر”.