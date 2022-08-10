اللجنة العسكرية «5+5» تجتمع في سرت

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا جديدًا اليوم الأربعاء، في مدينة سرت بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بينما لم يعلن طرفا اللجنة أي تفاصيل بشأن الاجتماع المرتقب.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وصول وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مدينة طرابلس إلى مدينة سرت للمشاركة في ورشة عمل لجنة (5+5) العسكرية المنعقدة في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية، إن الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية قامت اليوم بتأمين ومرافقة وفد البعثة الأممية من طرابلس إلى سرت.

وعُقِد آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس للمرة الأولى منذ تدشين أعمال اللجنة قبل أكثر من عامين في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.