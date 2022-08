المنفي: الحروب الأهلية هي مصير ليبيا في حال عدم وجود جيش واحد

ليبيا- شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعضوان فيه عبد الله اللافي وموسى الكوني بصفة “القائد الأعلى للجيش” في احتفال عسكري في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاحتفال الذي احتضنه ميدان الشهداء نظمته رئاسة أركان الرئاسي ووزارة الدفاع بحكومة تصريف الأعمال بمناسبة الذكرى الـ82 لتأسيس الجيش، مؤكدًا مشاركة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان محمد الحداد فيه.

وأضاف البيان أن من بين المشاركين بالاحتفال رؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية والشرطة والاستخبارات التابعين للمجلس الرئاسي، وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والملحقين العسكريين، فيما ألقى المنفي كلمة خلاله.

وبحسب البيان، أكد المنفي في كلمته سعي الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش” لبناء المؤسسة العسكرية بشكل وطني حديث يتجاوز المناطقية والجهوية، بعد أن أصبحت الخيارات واضحة جلية لكل مبصر، فالوطن الواحد يحتاج جيشًا واحدًا يحفظ حدوده ومقدراته وأمنه.

وأضاف المنفي: إن خلاف ذللك يعني سنوات وأحقابٌ مقبلة من الحروب الأهلية وضياعِ المقدرات والحقوق واختلال الأمن وتشظي الوطن وطمع كل طامع.

