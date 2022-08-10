الناطق باسم جهاز الحرس البلدي: إقفال عدد كبير من المخابز داخل طرابلس

أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي الرائد محمد الناعم إقفال عدد كبير من المخابز داخل العاصمة طرابلس لعدّة أسباب، أبرزها عدم توفّر الاشتراطات الصّحية.

الناعم وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن اللجنة المشكّلة لمتابعة المخابز تضم في عضويتها إلى جانب الحرس البلدي، أيضًا الإصحاح البيئي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الأمن الداخلي وإدارة إنفاذ القانون بإشراف من مكتب النائب العام.

وأوضح الناعم أن حملة متابعة المخابز قد باشرت جولاتها أيضًا في مدينة بنغازي وعدد من المدن والمناطق الأخرى.