وزير الاقتصاد الليبي: نحتاج 100 مليار دولار لإعادة الإعمار

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا، سلامة الغويل، في لقاء مع سكاي نيوز عربية، إن بلاده تحتاج لنحو 500 مليار دينار ليبي (102.5 مليار دولار) في 10 سنوات مقبلة لكي تتمكن من إعادة إعمار البلاد.

وقال الغويل إن بلاده لم تستفد من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الفترة القريبة الماضية، بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا، والتي تسببت بوقف إنتاج النفط في البلاد أكثر من مرة.

وأشار الغويل إلى أن غياب الاستقرار السياسي والأمني في البلاد كانت أبرز العوامل التي منعت ليبيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وحول خسائر الاقتصاد الليبي في السنوات الماضية، أكد الوزير أن حجم الخسائر التي تعرضت لها لييبا لا يمكن تقديره بدقة، إلا أنه أكد تضرر البلاد نتيجة عدم التطوير الداخلي وغياب الأمن، فضلا عن الركود الاقتصادي وعدم تطوير استثمارات القطاع الخاص بالبلاد.

وأكد أن الفصل بين الاستقرار السياسي والأمني من جهة والتطور الاقتصادي من جهة أمر غير ممكن.

وقال الغويل إن لدى ليبيا ثروات طبيعية يمكن أن تساهم في تطوير البلاد وإعادة إعمارها، مشيرًا إلى أن ليبيا ستتطور بالتعاون مع الدول الإقليمية، كما ستستعين بالأيدي العاملة المصرية، وستعمل على تطوير العلاقات مع دول الجوار، والدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، فضلًا عن الصين وتركيا، بالتزامن مع العمل على جذب الاستثمارات للبلاد.