ضبط متهم في بنغازي امتهن سلب المواطنين بقوة السلاح

تمكن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن سلب وخطف المواطنين بقوة السلاح ومطلوب لعدة أجهزة أمنية.

وقال بيان صادر عن المديرية: “تلقينا شكوي المواطن ن.م.ف والمواطن أ.ع.ع ضد أشخاص قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب داخل منزلهم بمنطقة بوعطني وخطف الشاكي الثاني الذي يُدعى أ.ع.ع وكانوا يستقلون مركبة آلية نوع لانسر بيضاء اللون مُعتمة بالكامل وطلب فدية مبلغ مالي من الشاكي الأول كي يتم اطلاق سراحه ولكنه استطاع الهرب منهم”.

وأضاف البيان “أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي رائد فوزي الفايدي، تعليماته بالبحث والتحري عن الأشخاص المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري عن المركبة المطلوبة”.

وتابع “عقب ورود معلومات عن المركبة وتجوالها بمنطقة شبنة بالقرب من شيل الوكواك؛ تم مراقبة المكان وعند مشاهدة المركبة وتم استيقافها وضبط شخص على متنها وتم الانتقال إلى القسم”.

واستطرد “بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.ج.ع واعترف بالاعتداء على الشاكي الأول والثاني وخطف الثاني ولكنه استطاع الفرار منهم وكان سبب الخطف طلب فدية مبلغ مالي وبالتعميم على المركبة اتضح أنها مطلوبة لعدة أجهزة أمنية على ذمة وقائع سلب بقوة السلاح. واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة”.