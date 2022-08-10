ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 August, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الأربعاء، ممثلين عن أعيان وحكماء مدينة كاباو، وذلك للوقوف على بعض احتياجات البلدية في كافة المجالات، وحلحلة بعض العراقيل التي تواجهها، مقدمين شكرهم وتقديرهم ، على تعاونه مع البلدية، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد، والعبور بها إلى بر الأمان، ولاسيما مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره أكد المنفي، على ضرورة تحقيق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على الجهات التنفيذية المختصة، بأهمية تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وفي أحسن الظروف، معتبراً أن الأعيان والحكماء والمشائخ، جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، من أجل تحقيق السلام بين كافة الليبيين.