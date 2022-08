يونيسيف: أوصلنا خدمات صحية وإمدادات مياه وصرف صحي لـ147 ألف محتاج في ليبيا

ليبيا- قدم تقرير إخباري نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” ملخصًا يضم الأبرز من النشاطات التي قامت بها الأخيرة في ليبيا خلال شهر يونيو الفائت.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن “يونيسيف” تأكيدها دعم شراء وإيصال نصف مليون جرعة لقاح فموي لشلل الأطفال، مبينًا أن المنظمة شرعت وبالتنسيق مع جهات إحصائية وشركاء آخرين معنيين لتوليد بيانات ذات جودة موثوقة عن الحالة التغذوية لفئتي النساء والطفولة.

وأضاف التقرير: إن “يونيسيف” وصلت لقرابة الـ72 ألفا من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية في المرافق المدعومة منها، فضلًا عن 75 ألفًا آخرين نالوا إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الضرورية، في وقت تلقى فيه أكثر من 25 ألف طفل مواد تعليمية.

وتابع التقرير: إن “يونيسيف” تمكنت من الوصول لأكثر من مليون و100 ألف عبر رسائل الوقاية والوصول إلى الخدمات.

ترجمة المرصد – خاص

