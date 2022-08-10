رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعيان وحكماء بلدية كاباو

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ظهر اليوم الأربعاء، ممثلين عن أعيان وحكماء مدينة كاباو، للوقوف على احتياجات البلدية في كافة المجالات، وحلحلة بعض العراقيل التي تواجهها.

وأعرب أعيان وحكماء كاباو عن شكرهم وتقديرهم للرئيس، على تعاونه مع البلدية، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد، والعبور بها إلى بر الأمان، ولاسيما مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مشددًا على الجهات التنفيذية المختصة، بأهمية تحسين مستوى الخدمات للمواطنين وفي أحسن الظروف.

واعتبر المنفي أن الأعيان والحكماء والمشائخ، جزء لا يتجزأ من مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي، من أجل تحقيق السلام بين كافة الليبيين. (وال)

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