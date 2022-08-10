امغيب: حضور المجلس الرئاسي والدبيبة لعرض عسكري للمليشيات تشويه لتاريخ عمر المختار

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن حضور المجلس الرئيس ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة للعرض العسكري الذي تضمن مشاركة واسعة من عناصر المليشيات بطرابلس، في ذكرى تأسيس الجيش الليبي، تدليس وبيع للوهم وتشويه لتاريخ كتبه شيخ المجاهدين عمر المختار.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المنفي ومجلسه الوهمي، والدبيبة وحكومته المزورة يمارسون الكذب والتدليس والتضليل دون حياء أو خجل”.

وأضاف “يوم أمس شاهدنا محمد المنفي وأعضاء مجلسه، اللافي والكوني مع عبدالحميد الدبيبة، يحضرون عرضا بهلوانيا مع احترامي الشديد للشرفاء من أبناء المؤسسة العسكرية المشاركين فيه خوفاً أو طمعاً أو خجلاً، لأنني لا أستطيع أن أصفه بأنه عرض عسكري كما ادعوا فمن المعروف أن عروض الجيوش والقوات النظامية تتصف بالضبط والربط والتنسيق والالتزام”.

وتابع “على كل حال هذا ليس موضوعنا، موضوعنا هو جلوس من ذكرت مع شخصيات أخري لحضور عرض لمجموعات لا تمتثل لأوامرهم ولا تعتد بقراراتهم، المنفي بصفته القائد الاعلى للجيش والدبيبة بصفته وزير الدفاع لم يستطيعا إيقاف الاشتباكات الأسابيع الماضية وقبلها التي أزهقت فيها أرواح وأفزعت بسببها عائلات وأسر آمنة”.

واستطرد “لم يستطيعوا حتى استنكارها ولن يستطيع أي واحد منهم أو من أعضاء المجلس الرئاسي أن يفعل ذلك فهم عجزوا عن تفكيك مليشيا واحدة أو السيطرة عليها إلا بعد دفعهم الأموال الطائلة، باختصار شديد حضورهم تدليس وبيع للوهم وتشويه لتاريخ كتبه عمر المختار والمجاهدون معه بالدماء الزكية والأرواح الطاهرة وإساءة متعمدة لذكرى تأسيس جيش بني بعرق الأبطال من أبناء هذا الوطن”.