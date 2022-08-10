بدء قبول ملفات المواطنين المسجلين في منظومة القروض السكنية ببني وليد

بدأت لجان قبول ملفات القروض السكنية بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، قبول ملفات المواطنين المسجلين في المنظومة الخاصة بطلبات الحصول على القروض السكنية التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد أعضاء عدد من اللجان في حديث إلى «بوابة الوسط» قبول الملفات التي استوفت كافة الإجراءات المحددة حسب الشروط التي وُضعت من حكومة الوحدة الوطنية، منوهين بأن عملية استلام الملفات مستمرة حتى يوم الخميس 18 أغسطس الجاري.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض السكني

ودعت اللجنة الرئيسية جميع المواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على القروض إلى إحضار المستندات التالية: «شهادة ميلاد إلكترونية، شهادة إقامة، وضع عائلي، شهادة مرتب أو إفادة باحث عن عمل، صورة من إثبات هوية (بطاقة أوجواز)، صورة شخصية، تقرير طبي في حالة وجود إعاقة، ملف لحفظ المستندات».

– الدبيبة: الإقراض السكني يواجه مشاكل قانونية وإدارية وسيكون واقعًا ملموسًا

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يشار إلى أن بلدية بني وليد حددت 10 مراكز لاستلام ملفات المواطنين وزعت حسب التوزيع الجغرافي في المدينة، من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين.

مشاكل قانونية وإداريه تواجه الإقراض السكني

ويوم الإثنين، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي «يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة»، مستدركًا أن «البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعًا ملموسًا رغم كل شيء».

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه، يوم الإثنين، مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، على ضرورة إنجاح المبادرة، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.

لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)

لجان قبول ملفات القروض السكنية ببني وليد تتسلم ملفات المسجلين بمنظومة الإقراض. (الإنترنت)