تعليم تصريف الأعمال تبحث مع القنصل التركي سبل تيسير إجراءات القبول بالجامعات التركية

ليبيا – التقى مستشار ومدير وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال موسى الكوبةفي الأول من أمس أحمد تشاغري طوفان القنصل العام التركي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للوزارة العديد من القضايا ذات العلاقة ببرامج التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي من ضمنها تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدراســة للـطـــلاب اللــيبيين الموفدين للدراسة بالجامعات التركية، ومنح تصــاريح الإقامة الــلازمــة لهم، بالإضافة إلى تسيير إجراءات القبول بالجامعات التركية.

