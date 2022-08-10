الدروقي: الحكومة الليبية ستقف وقفة جادة لدعم الحركة الثقافية

أجرت وزيرة الثقافة، صالحة الدروقي، رفقة مدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي صلاح الغزالي ، زيارة إلى ديوان وزارة الثقافة والفنون بالمنطقة الشرقية بمدينة بنغازي ، وكان في استقبالها رئيس الديوان أسامة بركة ، ومدراء الإدارات ، وموظفي الديوان .

وقامت الوزيرة بجولة تفقدية داخل إدارات، وأقسام ديوان وزارة الثقافة بالمدينة، للاطلاع على سير العمل فيه.

وأجرت الوزيرة اجتماعاً ضم رئيس الديوان ومدراء المكاتب تم خلاله بحث أوضاع الديوان واحتياجته والعراقيل التي تواجهه في تأدية عمله.

وأوضحت الدروقي أنها ستقف وقفة جادة من أجل دعم الحركة الثقافية التي تعتبر الركيزة الأولى للارتقاء بالمستوى الفكري للشعوب ، وأشارت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، تعهد بدعم الديوان لما يمثله من أهمية بالغة في سير الحركة الثقافية والفنية بالصورة الصحيحة.