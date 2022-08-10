اللواء المسماري: هناك من يريد استهداف القوات المسلحة وتوجيه البلاد للهاوية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة تحمي تطلعات الشعب، بما في ذلك الوصول إلى انتخابات نزيهة في البلاد، موضحا أن هناك من يريد توجيه الشارع وفق رغباته، مثل السعي إلى استهداف المؤسسة العسكرية.

وأضاف اللواء المسماري خلال تصريحات لـ “ليبيا الحدث”، أن المؤسسة العسكرية تدعم الشعب في أي حراك سلمي ينادي خلاله بالمطالب المشروعة.

وأوضح اللواء المسماري، أنه عقب ثورة فبراير تم استهداف العسكريين ورجال الأمن والقضاة مع تدمير مراكز الشرطة في مدينة بنغازي، منوهاً بأن هناك محاولة دؤوبة من التنظيمات الإرهابية لاستغلال مطالب الشارع العام.

وأكد اللواء المسماري، أن العقيدة العسكرية تعد دفاعية لحماية تراب الوطن، لافتاً إلى أن الصراع السياسي القائم الأن يوثر سلبا على المؤسسة العسكرية.