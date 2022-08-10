يلماز: القنصلية التركية في مدينة بنغازي ستعود لتقديم خدماتها إن أصبحت الظروف مواتية

العنوان – إسطنبول

كشف السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز اليوم الأربعاء أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي، ستعود لتقديم خدماتها إن أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة

وأوضح يلماز بحسب وكالة الأناضول أن الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس الجاري، ولقائه نظيره التركي مصطفى شنطوب، والرئيس رجب أردوغان، خطوة مهمة

وأكد السفير التركي أنه اتخذت خطوات مهمة لتحسين العلاقات بين برلماني البلدين، ونخطط لتنظيم زيارة لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية برئاسة النائب أحمد يلدز إلى مدينة بنغازي

وأشار يلماز إلى أنه التقى عقيلة صالح في يناير الماضي، وبحث معه سبل استكمال المشاريع التركية غير المكتملة في الجزء الشرقي لليبيا, آملًا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطور في العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا وليبيا.

ولفت السفير التركي إلى أن ثمة فرص مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كل المجالات، والجانبان يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية في جميع الجوانب.

وقال يلماز:”رغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت، لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات”.

وأفاد أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليارات دولار.