ليبيا – قال الشريف الوافي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إن تأزم الوضع في الوقت الراهن يأتي نتيجة تحديات شخصية، وعناد بين الدبيبة وباشاآغا، إذ يتم التعامل مع الوضع باعتباره ملكية شخصية.

الوافي لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن التوجه حاليًا نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها تنفيذ الانتخابات في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى الأمور الضرورية لتسيير الأوضاع هو الخيار الأفضل.

ورأى أن تولي أي من الأسماء الموجودة على الساحة السياسية رئاسة الحكومة الجديدة يزيد الوضع تعقيدًا بدرجة أكبر.

The post الوافي: تولي أي من الأسماء الموجودة على الساحة رئاسة الحكومة الجديدة سيزيد الوضع تعقيدًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

