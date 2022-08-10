المشري يُناقش مع روزماري ديكارلو آخر التطورات السياسية في ليبيا

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام روز ماري ديكارلو؛ آخر التطورات السياسية في ليبيا.

جاء ذلك – في اتصال هاتفي تلقاه المشري أمس الثلاثاء – بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأوضح المكتب أن المشري بيّن موقف المجلس الأعلى للدولة من الأزمة السياسية بالبلاد و رؤيته للخروج منها، من خلال تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية. (وال)

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