القطراني ينعى الباشا صالح الأطيوش شيخ قبيلة المغاربة

نعى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، الباشا صالح الأطيوش شيخ قبيلة المغاربة الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

القطراني، وفي نعيه، قال: “نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة القلبية إلى كافة أبناء الشعب الليبي في وفاة الباشا الشيخ صالح سالم الإطيوش المغربي والذي انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس”.

وتابع: “الشيخ صالح رحمه الله كان من ضمن أبرز القيادات الاجتماعية في ليبيا ومن رجال المصالحة الوطنية وصاحب كلمة العفو في المنازعات ومن العقلاء الذين كانوا يعملون على درء الفتن ورأب الصدع، ومن الأوائل الذين فضلوا مصلحة الوطن على مصالحهم الخاصة وعُرف بمواقفه المشرفة ووقوفه الجاد مع القوات المسلحة العربية الليبية مخاطراً بنفسه وعائلته الأمر الذي وصل إلى حد محاولة اغتياله في الرابع من نوفمبر سنة 2016م”.

وأضاف: “رحم الله فقيد ليبيا الشيخ صالح سالم الاطيوش ولأهله وقبيلته ولعموم الشعب الليبي الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.