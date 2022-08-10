«داخلية الدبيبة»: نتعقب المتسولين في شوارع وطرقات طرابلس

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن عناصره تمكنت خلال حملة أمنية من ضبط العديد من المتسولين من جنسيات مختلفة في العديد من طرقات وشوارع مدينة طرابلس.

ونشر جهاز الأمن الداخلي مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، علق عليه بأنه جانب من توثيق للمجهودات التي يبدلها جهازي الأمن الداخلي و جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وبالتعاون مع إدارة مباحث الجوازات ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكد الجهاز التابع لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، وأنه لازالت الحملة مستمرة الي ان تحقق أهدافها الامنية .