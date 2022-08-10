أحد أعيان المقارحة: الحالة الصحية للسنوسي سيئة للغاية

العنوان – سبها

قال أحد أعيان قبيلة المقارحة الشيخ هارون أرحومة إن الحالة الصحية لـ عبدالله لسنوسي، سيئة للغاية، ويعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد.

وأضاف أرحومة في تصريحات صحفية :”لا نعلم على وجه اليقين إن كان السنوسي حيًا أو ميتًا، وسجانيه يمنعون عنه الأطباء ويحرمونه من الدواء والزيارة تمامًا”.

وأكد :”نحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية؛ ونتحكم في غضبهم، ولو أصاب السنوسي أي مكروه، لن نضمن وقوع أشياء كثيرة، لأنه هو رجل المقارحة، وركيزتهم”، حسب قولهم.

وأشار إلى أنهم لم يلتقوا بالسنوسي، منذ رمضان الماضي، ولم يسمحوا لنجله ذي الخمسة عشر عامًا، أو ابنتيه العنود وسارة، بزيارته.

وأكد أن السنوسي مسجون في معيتيقة لدى “قوة الردع” عند كاره، وعلمنا أنهم أجروا له عملية تركيب دعامة في القلب قبل شهرين، لكن لم نشاهده أو نتأكد من حالته الصحية.