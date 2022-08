المشري: يجب توحيد مؤسسات الجيش في ربوع البلاد ليكون جيشًا قويًّا يحمي الشعب والحدود

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بمناسبة الذكرى الثّانية والثمانين لتأسيس الجيش: “أبارك للجيش الوطني اللّيبي، أفرادًا وفصائل ومؤسّسات، حلول الذكرى الثّانية والثمانين لتأسيسه”.

المشري أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ففي مثل هذا اليوم من عام 1940 أُعلن عن تأسيس الجيش الوطني، الّذي كانت نواته فصائل من المجاهدين الليبيّين الذين ساهموا في تحرير ليبيا وتوحيدها وتحقيق استقلالها”.

وأكد على ضرورة توحيد مؤسسات الجيش الوطنيّ في كافة ربوع البلاد، وأن يكون جيشًا قويًّا يحمي الوطن والشعب والحدود، ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها؛ وفق أسس دستوريّة وخارطة طريق واضحة، وأن يكون ولاؤه لله ثم للوطن، تحت إمرة سلطة مدنيّة منتخبة.

