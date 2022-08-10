وزير «تعليم الدبيبة»: نصرف 198 مليون على الكتاب المدرسي والطلاب يلقونه في الشوارع

قال وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، موسى المقريف، أن السبب الذي منعنا من التعاقد وترتيب أي التزامات إضافية رغم وجود عُجُوزات في بعض التّخصصات النّوعية منها اللغة الإنجليزية، والإحصاء هو العدد الكبير الموجود داخل القطاع، حيث يصل هذا العدد إلى 600 ألف مُعلِّم مُقابل 2 مليون طالب وطالبة.

وأضاف «المقريف»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أنه خلال الخمسة سنوات الأخيرة توجه العالم إلى التعليم الالكتروني، وعند استلامي لمهامي بدأت في تفعيل مشروع التعليم الألكتروني وأطلقنا المرحلة الأولى والتي نسميها مرحلة الصفر».

وتابع «هناك من يتعلل بأن التعليم الإلكتروني تعترضه عدة معوقات مثل عدم وجود الكهرباء وضعف الانترنت والبنية التحتية وهذا الأمر غير حقيقي أو مبالغ فيه، و في بلادنا الطالب يستلم الكتاب وبعد أن ينتهي منه يرميه في الشارع، وهذا أمر مؤسف، علينا أن نعي خطورته كليبيين وحكومة».

واستكمل «هناك 198 مليون دينار تصرف سنوياً على الكتاب يجب أن يتم توظيفها في مكانها الصحيح، وندرس تحويل المرحلة الثانوية إلى ثانوية شاملة بدلاً من ثانوية شعبتين “علمي وأدبي».