المركزي: وصول شحنة سيولة بقيمة 16 مليون دينار إلى مدينة الكفرة

العنوان – الكفرة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، وصول شحنة سيولة بقيمة 16 مليون دينار إلى مدينة الكفرة قادمة من طرابلس.

وأوضح الفريق بحسب صحيفة صدى الاقتصادية، أنه خصص من هذه الشحنة 8 مليون لمصرف الجمهورية، و 5 مليون مصرف الوحدة.

وأشار فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي إلى أنه خصص 3 مليون لمصرف شمال أفريقيا، مؤكدًا عمل الفريق على نقل شحنات أخرى لباقي المناطق .

ولفت إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.