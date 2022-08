الكبير: استمرار أزمات المرحلة الانتقالية والانقسام الحكومي لا تعطي أملًا في توحيد أي مؤسسة

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الكبير إن حدة التنافس السياسي بين الشرق والغرب واستمرار أزمات المرحلة الانتقالية والانقسام الحكومي لا تعطي أملًا في توحيد حقيقي لأي مؤسسة، ومنها الجيش.

الكبير شدد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على أن موقع خليفة حفتر هو المعضلة الكبرى، فهو عقبة أساسية أمام طريق الانفراج السياسي وتوحيد الجيش، فالطموح الذي يتملكه بالسيطرة على البلاد وحكمها بالقوة المسلحة سيفشل أي جهود لتوحيد المؤسسة، بحسب قوله.

واعتقد أن تصنيف حفتر “كمجرم حرب” في المحاكم الفيدرالية الأمريكية سيكبح جماحه، ولكن المسار بطيء حتى يدان جنائيًا، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعض الأطراف المسلحة هي أيضًا ليس من مصلحتها قيام الجيش وتوحيده، ولكن نفوذها ومجال سيطرتها لا يؤهلها لوضع عراقيل كبيرة.

وأضاف أن “قضية الدستور والبنود المنظمة له تبقى نقطة انطلاق رئيسية للمؤسسة العسكرية، والخلافات حول الدستور مستمرة من دون أمل في تصفيتها في الأفق المنظور”.

